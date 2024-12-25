Фигуристка объяснила, как покинула сборную Украины после поста Плющенко

Фигуристка Шаботова объяснила, как ее выгнали из сборной Украины в 2022 году

Анастасия Шаботова считает, что настоящей причиной ее исключения из сборной Украины в марте 2022-го был не лайк поста Евгения Плющенко, а то, что она тренировалась к ЧМ в России, а не на Украине

Анастасия Шаботова (Фото: Harry How / Getty Images)

Бывшая российская фигуристка Анастасия Шаботова, в 2022-м исключенная из сборной Украины, заявила «Спорт-Экспрессу», что в письме о ее увольнении из федерации не упоминался лайк поста Евгения Плющенко с поддержкой военной операции.

Шаботова родилась в Москве, а в 2019-м стала представлять Украину, в том числе ездила на Олимпиаду в Пекине. В марте 2022-го украинская федерация сообщила об исключении фигуристки за реакцию на пост Плющенко.

Шаботова призналась, что не досмотрела до конца видео Плющенко, прежде чем поставила лайк, но она и до этого видео понимала, что с ней могут расстаться.

После Олимпиады она вернулась в Москву готовиться к чемпионату мира, как ей и сказали.

«За неделю до чемпионата мира маме позвонили из украинской федерации и объяснили, что в нашей стране сейчас не время праздника, а чемпионат мира в некотором смысле праздник, скорее всего, команда не поедет», — сказала Шаботова. Она отметила, что только через несколько дней узнала от другой фигуристки, что сборная поехала на турнир.

После чемпионата мира Шаботовой прислали письмо об увольнении из сборной. «Среди причин не было лайка посту Плющенко. Думаю, настоящей причиной было то, что я не присутствовала в стране», — отметила фигуристка, добавив, что могла бы тренироваться и в другом месте, а не в Москве, если бы ей так сказали.

После смены спортивного гражданства Шаботова три раза победила на чемпионате Украины. На Играх в Пекине она заняла последнее, 30-е место в короткой программе и не отобралась в произвольную программу.

Шаботова работает в Москве тренером.