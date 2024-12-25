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Фигуристка объяснила, как покинула сборную Украины после поста Плющенко

Фигуристка Шаботова объяснила, как ее выгнали из сборной Украины в 2022 году
Анастасия Шаботова считает, что настоящей причиной ее исключения из сборной Украины в марте 2022-го был не лайк поста Евгения Плющенко, а то, что она тренировалась к ЧМ в России, а не на Украине
Анастасия Шаботова
Анастасия Шаботова (Фото: Harry How / Getty Images)

Бывшая российская фигуристка Анастасия Шаботова, в 2022-м исключенная из сборной Украины, заявила «Спорт-Экспрессу», что в письме о ее увольнении из федерации не упоминался лайк поста Евгения Плющенко с поддержкой военной операции.

Шаботова родилась в Москве, а в 2019-м стала представлять Украину, в том числе ездила на Олимпиаду в Пекине. В марте 2022-го украинская федерация сообщила об исключении фигуристки за реакцию на пост Плющенко.

Шаботова призналась, что не досмотрела до конца видео Плющенко, прежде чем поставила лайк, но она и до этого видео понимала, что с ней могут расстаться.

После Олимпиады она вернулась в Москву готовиться к чемпионату мира, как ей и сказали.

«За неделю до чемпионата мира маме позвонили из украинской федерации и объяснили, что в нашей стране сейчас не время праздника, а чемпионат мира в некотором смысле праздник, скорее всего, команда не поедет», — сказала Шаботова. Она отметила, что только через несколько дней узнала от другой фигуристки, что сборная поехала на турнир.

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После чемпионата мира Шаботовой прислали письмо об увольнении из сборной. «Среди причин не было лайка посту Плющенко. Думаю, настоящей причиной было то, что я не присутствовала в стране», — отметила фигуристка, добавив, что могла бы тренироваться и в другом месте, а не в Москве, если бы ей так сказали.

После смены спортивного гражданства Шаботова три раза победила на чемпионате Украины. На Играх в Пекине она заняла последнее, 30-е место в короткой программе и не отобралась в произвольную программу.

Шаботова работает в Москве тренером.

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