Лыжница Крупицкая выиграла масс-старт в рамках ЧР с преимуществом 0,1 секунды

Лыжница выиграла масс-старт в рамках ЧР с преимуществом 0,1 секунды

Евгения Крупицкая на 0,1 секунды обошла Марию Истомину и на 0,7 секунды — Арину Каличеву

Евгения Крупицкая (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Лыжница Евгения Крупицкая победила в масс-старте свободным стилем на 30 км в Кирово-Чепецке (Кировская область), гонка прошла в рамках чемпионата России и была перенесена с прошлого сезона, когда национальное первенство было завершено досрочно из-за теракта в «Крокусе».

Крупицкая преодолела дистанцию за 1 час 15 минут 18,6 секунды. Она на 0,1 секунды опередила Марию Истомину и на 0,7 секунды — Арину Каличеву.

Чемпионка Олимпиады в эстафете Татьяна Сорина финишировала восьмой, уступив победительнице почти полторы минуты.

После гонки Крупицкая заявила в эфире «Матч ТВ», что победила благодаря хорошей работе лыж и прекрасному самочувствию.

«Чувствовала силы, вышла лидировать на второй части дистанции, но девчонки тоже были в хорошей форме. В этом году у нас очень серьезная конкуренция, поэтому интрига была до самого финиша», — сказала спортсменка.

Мужской масс-старт на 50 км пройдет в четверг.