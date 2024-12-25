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Эксклюзив

Призер Олимпиады назвал причину снижения уровня российских лыжниц

Призер Олимпиады заявил о проблеме лидерства в сборной России по лыжам
Алексндр Панжинский считает, что в случае возвращения России на международные старты российским лыжникам стоит переживать за спринтерские гонки
Александр Панжинский
Александр Панжинский (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Уровень женских лыжных гонок в России ослаб из-за того, что в стране нет определенного лидера. Такое мнение «РБК Спорт» выразил серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский.

«У женщин конкуренты растут. Шведки последние сезоны доминировали в мире. Сейчас вернулась после декрета Тереза Йохауг. Она является главным фаворитом на победу в дистанционных гонках на чемпионате мира. Думаю, что с ее приходом даже шведки ужаснулись, — это будет очередным драйвером роста. У нас, в отличие от Йохауг, лидеры ушли в декрет: Наталья Непряева еще не вернулась, Вероника Степанова только уходит в декрет. Поэтому конкуренция несколько ослабла. Мне кажется, что сейчас женские лыжные гонки в России немного отстают от нехватки лидера, на которого могли бы равняться», — сказал Панжинский.

Он считает, что в случае возвращения России на международные старты российским лыжникам стоит переживать за спринтерские гонки.

«Стоит отметить, что на спринтерских дистанциях в мире вырастает скорость, растет конкуренция, продолжается погоня за скоростями. Основное отличие, почему сложно сравнить гонки в Европе и России, — у нас скорости ниже. Спринтерские гонки — это та дистанция, за которую стоит больше всего переживать, если Россия вернется на мировую арену. Если говорим о дистанционных гонках, то конкуренты — норвежцы, которые на 80% в первой десятке на каждой дистанционной гонке», — отметил он.

По словам Панжинского, в случае допуска россиян на международные турниры мужчины, особенно на дистанционных гонках, будут выглядеть на хорошем уровне. «В спринтерских дисциплинах наши ребята тоже не затеряются: у нас есть Александр Терентьев, до сих пор периодически блещет Сергей Устюгов. Спортсмены, которые понимают, какие скорости там были. Есть молодежь, которая создает сильную конкуренцию в каждой гонке», — отметил он.

Он отметил, что нестабильная форма Александра Большунова в нынешнем сезоне может быть связана с проблемами с мотивацией или здоровьем. «В прошлом сезоне он выглядел непререкаемым чемпионом. С одной стороны, это мотивирует, но с другой — тянет за собой амбициозную молодежь, которая стремится бороться с Большуновым. Но думаю, что российские гонки не сильно отстали от мировых», — добавил он.

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) в конце сентября продлила отстранение российских спортсменов на сезон 2024/25. Представитель Федерации лыжного спорта Швеции Ларс Эберг заявлял, что рад решению FIS не возвращать россиян на соревнования.

FIS отстранила россиян в 2022 году. МОК еще в марте 2023-го рекомендовал допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе, однако федерации по зимним видам этому решению не последовали.

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Альвина Цаканян, Полина Мельникова
лыжи Наталья Терентьева (Непряева) Вероника Степанова Сергей Устюгов
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