Два российских голкипера вошли в число лучших вратарей недели в НХЛ

Игорь Шестеркин занял второе место среди вратарей по проценту отраженных шайб (95,2%), тройку замкнул Петр Кочетков (94,8%)

Игорь Шестеркин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российские голкиперы «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Петр Кочетков из «Каролина Харрикейнз» вошли в топ-4 лучших вратарей прошедшей недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по проценту отраженных бросков. Об этом сообщила пресс-служба лиги на своей странице в Х.

Шестеркин занял второе место среди вратарей по проценту отраженных шайб (95,2%), а Кочетков замкнул тройку лучших голкиперов (94,8%).

Лидером стал вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк, который отразил 95,7% бросков. Четвертый результат показал Сэм Монтембо («Монреаль») с 92,9%.

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. За время своей карьеры в НХЛ он был признан лучшим вратарем регулярного чемпионата и становился финалистом «Харт Трофи» — награды, вручаемой самому ценному игроку сезона. Кроме того, Шестеркин является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017).

25-летний Кочетков играет за «Каролину» с 2022 года. В прошлом сезоне россиянин провел 42 игры в регулярном чемпионате (отразил 91,1% бросков) и один матч в плей-офф.

Лидером Западной конференции является «Виннипег Джетс» с 51 очком после 36 матчей. На Востоке первое место занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 49 очков в 37 играх.