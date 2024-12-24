Форвард «Тампы» Кучеров первым из россиян набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Кучеров первым из россиян набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голом в матче с «Флоридой». Он стал первым среди россиян в нынешнем сезоне, кто достиг отметки в 50 очков

Никита Кучеров (Фото: Global Look Press)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Флориду Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе «Тампы» шайбы забросили Никита Кучеров (7-я минута), Джейк Гюнцель (10), Митчелл Чаффи (17) и Брэндон Хагель (55).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в нынешнем сезоне регулярного чемпионата набрал 50 очков (15 голов + 35 результативных передач) в 30 матчах. Он стал первым среди российских хоккеистов, который достиг этой отметки в текущем регулярном чемпионате.

Кучеров занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона. Список возглавляет канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с 57 очками (14 + 43) в 36 матчах.

«Тампа», набравшая 40 очков в 32 матчах, располагается на четвертой строчке в Атлантическом дивизионе, а «Флорида» с 46 очками в 36 играх занимает первое место в том же дивизионе.