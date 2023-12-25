СКА прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ

Матч в Москве завершился со счетом 2:3, у победителей дубль оформил Михаил Воробьев

Главный тренер СКА Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА победил в гостях московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Игра завершилась со счетом 2:3 (0:1, 0:1, 2:1). У победителей шайбы забросили Михаил Воробьев (20-я и 51-я минуты) и Брэндан Лайпсик (39).

У «Динамо» отличились Эрик О'Делл (48) и Игорь Ожиганов (58).

«Динамо» проиграло первый раз в пяти последних матчах и занимает второе место в Западной конференции, уступая по дополнительным показателям «Спартаку». У СКА четвертое место.

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» победил нижнекамский «Нефтехимик» (4:1), а уфимский «Салават Юлаев» вырвал победу в Москве у ЦСКА, сравняв счет на последней минуте и забив в овертайме (4:3).