Клуб КХЛ ответил на обвинения в спортивной дискриминации игроков
«Ак Барс» заявил, что не предпринимает никаких противозаконных действий в отношении своих игроков Дамира Жафярова и Никиты Евсеева, агент которых Шуми Бабаев ранее сообщил об обращении в КХЛ с целью расторгнуть контракты из-за спортивной дискриминации со стороны тренерского штаба.
В казанском клубе отметили, что обращений к ним не поступало ни от лиги, ни от игрока.
«Главный тренер «Ак Барса» — один из главных людей в нашей организации, определяющий игру команды, ее состав и направление развития. Мы всецело доверяем Зинэтуле Билялетдинову в этих вопросах, опираясь на его многолетний опыт, в том числе в развитии хоккеистов», — говорится в заявлении.
В «Ак Барсе» отметили, что Жафяров в претензиях к клубу ссылается на пункт о запрете на обмен, который был внесен в контракт по требованию его представителей, и готов отказаться от него на условиях, которые не устраивают казанскую команду. При этом в клубе ищут ему новую команду.
Также в «Ак Барсе» заявили, что Евсеева командировали в альметьевский «Нефтяник» для помощи в борьбе за главный трофей ВХЛ, и его двусторонний контракт это допускает.
Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили «РБК Спорт», что не могут комментировать ситуацию, поскольку разбирать ее будет независимый орган — дисциплинарный комитет.
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Жафярову 29 лет, он забил один гол и сделал одну результативную передачу в 16 играх сезона, его контракт истекает в апреле.
У 19-летнего Евсеева три очка (1+2) в 19 матчах.