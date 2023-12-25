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ОКР получил право финансировать участие иностранцев в соревнованиях

ОКР получил право финансировать участие иностранных спортсменов в соревнованиях
В 2024 году в России пройдут Игры БРИКС и Игры дружбы. Поправки в закон о физической культуре и спорте расширяют полномочия ОКР в организации и финансировании спортивных мероприятий
Президент ОКР Станислав Поздняков
Президент ОКР Станислав Поздняков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Олимпийский комитет России (ОКР) сможет финансировать участие иностранных спортсменов в соревнованиях на территории России и за ее пределами. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон «О физической культуре и спорте». Они расширяют возможности реализации полномочий ОКР путем организации и финансирования официальных мероприятий в России и за ее пределами, а также дают право «осуществлять финансовое обеспечение участия иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве спортсменов и (или) команд иностранных граждан в официальных спортивных мероприятиях на территории РФ и за ее пределами».

Аналогичное право предоставлено Паралимпийскому комитету России, Сурдлимпийскому комитету России и Специальной олимпиаде России.

В ОКР обвинили МОК в кампании по «нейтрализации» российских спортсменов
Спорт
Станислав Поздняков

Международный олимпийский комитет (МОК) в октябре приостановил членство ОКР на неопределенный срок за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В России в 2024 году планируется провести Игры дружбы (в сентябре в Москве и Екатеринбурге) и Игры БРИКС (в июне в Казани).

Глава МОК Томас Бах в июне назвал Игры дружбы политизированными, а директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод предостерег спортсменов от участия в этих соревнованиях.

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В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у МОК нет монополии на организацию спортивных соревнований и инициаторами проведения турниров могут быть разные страны.

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Теги
Анна Сатдинова
Олимпийский комитет России
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