ОКР получил право финансировать участие иностранцев в соревнованиях

В 2024 году в России пройдут Игры БРИКС и Игры дружбы. Поправки в закон о физической культуре и спорте расширяют полномочия ОКР в организации и финансировании спортивных мероприятий

Президент ОКР Станислав Поздняков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Олимпийский комитет России (ОКР) сможет финансировать участие иностранных спортсменов в соревнованиях на территории России и за ее пределами. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон «О физической культуре и спорте». Они расширяют возможности реализации полномочий ОКР путем организации и финансирования официальных мероприятий в России и за ее пределами, а также дают право «осуществлять финансовое обеспечение участия иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве спортсменов и (или) команд иностранных граждан в официальных спортивных мероприятиях на территории РФ и за ее пределами».

Аналогичное право предоставлено Паралимпийскому комитету России, Сурдлимпийскому комитету России и Специальной олимпиаде России.

Международный олимпийский комитет (МОК) в октябре приостановил членство ОКР на неопределенный срок за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В России в 2024 году планируется провести Игры дружбы (в сентябре в Москве и Екатеринбурге) и Игры БРИКС (в июне в Казани).

Глава МОК Томас Бах в июне назвал Игры дружбы политизированными, а директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод предостерег спортсменов от участия в этих соревнованиях.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у МОК нет монополии на организацию спортивных соревнований и инициаторами проведения турниров могут быть разные страны.