«Зенит»: вратарь Адамов находится в безопасности после взрыва в доме в Сириусе

В «Зените» сообщили о состоянии вратаря после взрыва у соседей в Сириусе

Квартира Дениса Адамова пострадала из-за взрыва в одной из соседних квартир на улице Трубачева в Сириусе. Футболист и его семья не получили травм, но им пришлось искать временное жилье

Денис Адамов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь «Зенита» Денис Адамов находится в безопасности, его здоровью ничего не угрожает после взрыва в жилом доме в Сириусе, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе петербургского клуба РПЛ.

«Зенит» находится в контакте с вратарем «сине-бело-голубых» Денисом Адамовым. Он и его семья сейчас в безопасности, угрозы жизни и здоровью нет. Клуб готов оказать поддержку игроку в случае необходимости», — сказали в клубе.

24 декабря на улице Трубачева в Сириусе произошел взрыв на пятом этаже шестиэтажного дома. Одна из версий — взрыв бытового газа. По данным МЧС, пострадали два человека.

Ранее в понедельник телеграм-канал Baza сообщил, что в квартире Адамова от взрыва выбило дверь и окна. Сам игрок и его семья, которые находились дома, не пострадали, но им пришлось ночевать у одного из сотрудников футбольного клуба «Сочи», за который Адамов играл до перехода в «Зенит».

В «Сочи» подтвердили «Матч ТВ», что квартира Адамова пострадала, а также отметили, что помогают футболисту с жильем.

Адамову 25 лет, в этом сезоне он сыграл шесть матчей за «Зенит».

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В администрации федеральной территории заявили, что дом на Трубачева, 26 был построен без разрешительной документации, по этому поводу администрация Сочи вела судебные разбирательства.