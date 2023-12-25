Умер рекордсмен мира по велоспорту Евгений Власов

Рекордсмен мира по велоспорту Евгений Власов умер в возрасте 90 лет

Евгений Власов умер 25 декабря. Во время спортивной карьеры он 12 раз становился чемпионом страны и шесть раз участвовал в чемпионатах мира, был успешным тренером и изобретателем

Фото: Телеграм-канал Федерации велоспорта России

Двенадцатикратный чемпион СССР и России в гонках за лидером на велотреке, рекордсмен мира Евгений Власов скончался на 91-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Власов был мастером спорта международного класса по велосипедному спорту и мотоциклетному спорту, рекордсменом мира (1979 год), участником шести чемпионатов мира.

Будучи тренером Власов подготовил более 20 мастеров спорта и шесть чемпионов.

Также на его счету 30 патентов и авторских свидетельств на изобретения и промышленные образцы за 40 лет работы на Тульском машиностроительном заводе.

ФВСР выразила соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Власова.