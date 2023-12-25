КХЛ отреагировала на требование расторгнуть контракты из-за дискриминации

КХЛ: Случаи Жафярова и Евсеева в «Ак Барсе» надо рассматривать индивидуально

Дамир Жафяров и Никита Евсеев обвинили тренеров «Ак Барса» в дискриминации из-за непопадания в состав. В лиге отметили, что понятие дискриминации в регламенте не конкретизировано и комитет разберется в каждом конкретном случае

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»)

В пресс-службе КХЛ заявили «РБК Спорт», что не вправе комментировать запросы о расторжении контрактов двух хоккеистов с казанским «Ак Барсом» из-за спортивной дискриминации, поскольку они обратились в независимый орган — дисциплинарный комитет, который такие вопросы рассматривает индивидуально.

Ранее в понедельник, 25 декабря, агент Дамира Жафярова и Никиты Евсеева сообщил о том, что игроки обратились в дисциплинарный комитет лиги с требованием расторгнуть их контракты из-за «максимально предвзятого» отношения тренерского штаба Зинэтулы Билядетдинова.

Евсеева отправили играть в ВХЛ, а Жафяров не попадает в основу «Ак Барса» с конца ноября.

«Что касается понятия «Спортивная дискриминация», оно не конкретизируется правовым регламентом КХЛ. Это связано с тем, что она может иметь различные формы проявления, и разработка определенных критериев может создать искусственное ущемление прав хоккеиста, если его случай не будет подпадать под унифицированное понятие, установленное регламентом», — заявили в пресс-службе КХЛ.

В лиге отметили, что каждый подобный случай должен рассматриваться, исходя из конкретных обстоятельств.

У Жафярова контракт действует до конца сезона, в 16 матчах форвард забил один гол и сделал одну передачу.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Соглашение Евсеева носит двусторонний характер (может быть вызван и в основу, и во вторую команду) и рассчитан до апреля 2025 года. У 19-летнего защитника 3 очка (1+2) в 19 матчах сезона в КХЛ.

Правовой регламент КХЛ позволяет расторгнуть контракт по инициативе игрока в случае грубого нарушения со стороны клуба, в частности, спортивной дискриминации.