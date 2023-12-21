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Радулов вышел на третье место в списке бомбардиров в истории КХЛ

Радулов вышел в тройку списка бомбардиров за всю историю КХЛ
На счету Александра Радулова 685 очков за карьеру в КХЛ
Фото: Александр Радулов (Maksim Konstantinov / Global look press)
Фото: Александр Радулов (Maksim Konstantinov / Global look press)

Форвард «АК Барса» Александр Радулов догнал Даниса Зарипова в списке лучших бомбардиров в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Это произошло во втором периоде матча казанского «Ак Барса» против екатеринбургского «Автомобилиста». Радулов нанес точный бросок в большинстве и догнал занимающего третью строчку Зарипова в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ, набрав 685-е очко. Лидером является бывший форвард Сергей Мозякин — 928 результативных баллов.

До игры с «Автомобилистом» Радулов не забивал на протяжении 10 матчей подряд. Однако шайбы 37-летнего форварда казанцам не хватило, победу праздновал екатеринбургский клуб со счетом 2:1.

Радулов один из сильнейших хоккеистов своего поколения. Он является двукратным чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина в составе уфимского «Салавата Юлаева». Он трижды становился лучшим бомбардиром КХЛ и дважды плей-офф КХЛ. Часть карьеры он провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сыграв 524 матча и набрав 368 очков (144 шайбы и 224 результативные предачи).

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Александр Радулов КХЛ Ак Барс Данис Зарипов
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