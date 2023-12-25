Федор Смолов назвал подписчика «нищетой» за вопрос про Кубок России

Форвард «Динамо» обещал болельщикам выиграть Кубок России в прошлом сезоне, но «бело-голубым» это не удалось. На вопрос болельщика о трофее Смолов заявил, что у него их уже два

Федор Смолов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов устроил перепалку с подписчиком в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) из-за вопроса про Кубок России, который футболист обещал выиграть в прошлом сезоне.

Смолов опубликовал несколько фотографий, на которых он отдыхает с женой Кариной Истоминой и держит в руках сигару. В комментариях болельщик спросил: «Где кубок, клоунито?»

Смолов на это ответил: «У меня их два, нищета, а твои где?»

После проигрыша «Динамо» «Спартаку» в финале Кубка России в мае 2022 года Смолов принес извинения болельщикам и пообещал выиграть трофей в следующий раз.

Однако в сезоне 2022/23 «Динамо» вылетело в полуфинале «пути регионов» от тольяттинского «Акрона». Тогда Смолов после вопроса про обещанный трофей назвал журналиста клоуном.

В этом сезоне «Динамо» в четвертьфинале «пути РПЛ» играет с «Зенитом», первый матч закончился со счетом 1:0, второй состоится в марте.

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У Смолова два Кубка России, которые он выиграл в «Локомотиве» в 2019 и 2021 годах.