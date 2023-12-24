Американский чемпион Сочи отказался выступать без флага России

Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд заявил, что сборная России через два года «уделает всех в Милане». Он перешел из сборной США в команду России в 2012 году

Фото: Вик Уайлд (Feimaohua / Global look press)

Вик Уайлд не будет участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Италии, если ему запретят представлять Россию. Об этом он заявил ТАСС.

«Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане», — сказал Уайлд.

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) решил с рядом ограничений допустить российских и белорусских спортсменов до летней Олимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Уайлд выиграл два золота на Играх-2014 в Сочи — в параллельном и параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде в Пекине спортсмен взял бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Спортсмен перешел из сборной США в команду России в 2012 году. Подать прошение о предоставлении гражданства России он решил после женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной. В декабре 2021 года пара объявила о разводе.