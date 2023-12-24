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Американский чемпион Сочи отказался выступать без флага России

Сноубордист Вик Уайлд отказался выступать без флага России
Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд заявил, что сборная России через два года «уделает всех в Милане». Он перешел из сборной США в команду России в 2012 году
Фото: Вик Уайлд (Feimaohua / Global look press)
Фото: Вик Уайлд (Feimaohua / Global look press)

Вик Уайлд не будет участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Италии, если ему запретят представлять Россию. Об этом он заявил ТАСС.

«Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане», — сказал Уайлд.

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) решил с рядом ограничений допустить российских и белорусских спортсменов до летней Олимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Уайлд выиграл два золота на Играх-2014 в Сочи — в параллельном и параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде в Пекине спортсмен взял бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Спортсмен перешел из сборной США в команду России в 2012 году. Подать прошение о предоставлении гражданства России он решил после женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной. В декабре 2021 года пара объявила о разводе.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Сочи-2014 Олимпиада флаг Вик Уайлд сноуборд
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