Гол футболиста ЦСКА Давилы признали лучшим в РПЛ в ноябре и декабре

Гол футболиста ЦСКА признали лучшим в РПЛ в ноябре и декабре

Чилийский нападающий Виктор Давила отличился красивым мячом в ворота «Факела» в матче 15-го тура — ударом в девятку после сольного прохода

Виктор Давила (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила стал обладателем награды за лучший гол месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам ноября и декабря. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Давила отметился красивым голом в ворота «Факела» (1:1) в матче 15-го тура после сольного прохода и удара в девятку.

На награду также претендовали голы Дарко Тодоровича («Ахмат»), Евгения Маркова («Факел»), Ивана Сергеева («Зенит»), Фернандо Костанцы, Романа Ежова (оба — «Крылья Советов»), Наира Тикнизяна («Локомотив») и Никиты Кривцова («Краснодар»).

Давила победил в голосованиях экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (почти 47% голосов). У комментаторов «Матч Премьер» большинство голосов получил Кривцов.

Из футболистов ЦСКА награду за лучший гол месяца в РПЛ ранее получали Никола Влашич (ноябрь 2019-го, август 2020-го), Иван Обляков (декабрь 2019-го) и Марио Фернандес (март 2020-го).