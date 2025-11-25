«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Московский «Спартак» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Единственную шайбу забросил Иван Морозов (48-я минута).
«Спартак» набрал 33 очка в 30 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 40 очками в 31 встрече расположился на второй строчке на Востоке.
В следующем матче «Спартак» 27 ноября примет екатеринбургский «Автомобилист», «Ак Барс» днем позже дома сыграет с петербургским СКА.
Остальные результаты игрового дня КХЛ:
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 6:5;
«Сочи» — «Лада» (Тольятти) — 3:5.
