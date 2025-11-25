«Авангард» уступил в матче КХЛ, ведя 5:2 и пропустив за секунду до сирены
Омский «Авангард» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 5:6 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе гостей шайбы забросили Максим Лажуа (6-я и 8-я минуты), Наиль Якупов (16, 33) и Александр Волков (37). У хозяев отличились Никита Хоружев (6, 52), Герман Точилкин (34), Иван Николишин (38), Андрей Белозеров (48, 60).
«Авангард» вел со счетом 4:1 и 5:2, но в итоге проиграл, пропустив за секунду до сирены.
«Нефтехимик» прервал свою четырехматчевую серию поражений и четырехматчевую серию побед омичей.
«Авангард» набрал 39 очков в 29 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 33 очками в 32 играх расположился на пятой строчке.
В следующем матче «Авангард» 27 ноября в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Нефтехимик» днем позже примет «Шанхай Дрэгонс».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили