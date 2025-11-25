«Авангард» пропустил за секунду до сирены и проиграл в матче КХЛ, ведя 4:1 и 5:2

«Авангард» уступил в матче КХЛ, ведя 5:2 и пропустив за секунду до сирены

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу «Нефтехимика»

Фото: телеграм-канал ХК «Нефтехимик»

Омский «Авангард» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 5:6 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе гостей шайбы забросили Максим Лажуа (6-я и 8-я минуты), Наиль Якупов (16, 33) и Александр Волков (37). У хозяев отличились Никита Хоружев (6, 52), Герман Точилкин (34), Иван Николишин (38), Андрей Белозеров (48, 60).

«Авангард» вел со счетом 4:1 и 5:2, но в итоге проиграл, пропустив за секунду до сирены.

«Нефтехимик» прервал свою четырехматчевую серию поражений и четырехматчевую серию побед омичей.

«Авангард» набрал 39 очков в 29 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 33 очками в 32 играх расположился на пятой строчке.

В следующем матче «Авангард» 27 ноября в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Нефтехимик» днем позже примет «Шанхай Дрэгонс».