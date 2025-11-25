Лучшая немецкая лыжница пропустит Олимпиаду из-за допингового дела
Чемпионка Олимпиады-2022 в командном спринте Виктория Карл точно пропустит Игры 2026 года из-за ее допингового дела. Об этом сообщается на сайте Немецкого лыжного союза (DSV).
В июне стало известно, что 30-летняя Карл сдала положительную допинг-пробу на кленбутерол, обычно применяемый при бронхиальной астме и бронхообструкциях. В DSV заявили, что это произошло из-за сиропа от кашля, который лыжнице в конце марта выписал врач немецкой армии на Всемирных военных играх, а в действиях Карл нет никакой вины и будет несправедливым ее отстранять. В октября она даже получила награду DSV как лучшая лыжница сезона 2024/25.
При этом Национальное антидопинговое агентство (NADA) Германии продолжает расследование нарушения, Карл временно отстранена от соревнований.
«В рамках дисциплинарного разбирательства в отношении Карл по подозрению в нарушении антидопинговых правил спортсменка временно отстранена от тренировок и соревнований. Согласно текущему статусу разбирательства, участие в предстоящем соревновательном сезоне, а также в зимних Олимпийских играх 2026 года исключено. Кроме того, учитывая сложность дела и продолжающееся разбирательство, в настоящее время не представляется возможным раскрыть какие-либо подробности», — говорится в сообщении DSV.
Карл, которая на Играх в Пекине также завоевала серебро в женской эстафете, заявила, что надеется на своевременное и адекватное решение, которое позволит ей, по крайней мере, продолжить карьеру.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили