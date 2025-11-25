Лучшая немецкая лыжница пропустит Олимпиаду из-за допингового дела

Виктория Карл сдала положительную допинг-пробу на кленбутерол в июне 2025 года. Расследование дела продолжается, она все еще временно отстранена от соревнований

Виктория Карл (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Чемпионка Олимпиады-2022 в командном спринте Виктория Карл точно пропустит Игры 2026 года из-за ее допингового дела. Об этом сообщается на сайте Немецкого лыжного союза (DSV).

В июне стало известно, что 30-летняя Карл сдала положительную допинг-пробу на кленбутерол, обычно применяемый при бронхиальной астме и бронхообструкциях. В DSV заявили, что это произошло из-за сиропа от кашля, который лыжнице в конце марта выписал врач немецкой армии на Всемирных военных играх, а в действиях Карл нет никакой вины и будет несправедливым ее отстранять. В октября она даже получила награду DSV как лучшая лыжница сезона 2024/25.

При этом Национальное антидопинговое агентство (NADA) Германии продолжает расследование нарушения, Карл временно отстранена от соревнований.

«В рамках дисциплинарного разбирательства в отношении Карл по подозрению в нарушении антидопинговых правил спортсменка временно отстранена от тренировок и соревнований. Согласно текущему статусу разбирательства, участие в предстоящем соревновательном сезоне, а также в зимних Олимпийских играх 2026 года исключено. Кроме того, учитывая сложность дела и продолжающееся разбирательство, в настоящее время не представляется возможным раскрыть какие-либо подробности», — говорится в сообщении DSV.

Карл, которая на Играх в Пекине также завоевала серебро в женской эстафете, заявила, что надеется на своевременное и адекватное решение, которое позволит ей, по крайней мере, продолжить карьеру.