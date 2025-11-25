Российский голкипер вошел в число звезд дня в НХЛ после «сухаря»

Андрей Василевский сделал шатаут в матче с «Филадельфией»

Андрей Василевский (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинга» Андрей Василевский признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Василевский в матче против «Филадельфии Флайзер» (3:0) отразил все 20 бросков по своим воротам и впервые в сезоне сыграл на ноль.

В карьере в НХЛ для Василевского это 41-я игра без пропущенных шайб. Среди россиян по этому показателю он сравнялся с Семеном Варламовым. Больше «сухарей» только у Николая Хабибулина (46), Сергея Бобровского (51) и Евгения Набокова (59).

Первой звездой признали форварда «Юты» Логана Кули, который забросил четыре шайбы и сделал результативную передачу в игре с «Вегас Голден Найтс» (5:1). 21-летний американец первым в истории «Юты» сделал покер.

Второй звездой стал защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран, который забросил две шайбы в домашней встрече против «Коламбус Блю Джекетс» (5:1).