Российский голкипер вошел в число звезд дня в НХЛ после «сухаря»

Василевского признали третьей звездой дня в НХЛ после шатаута
Андрей Василевский сделал шатаут в матче с «Филадельфией»
Андрей Василевский
Андрей Василевский (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинга» Андрей Василевский признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Василевский в матче против «Филадельфии Флайзер» (3:0) отразил все 20 бросков по своим воротам и впервые в сезоне сыграл на ноль.

В карьере в НХЛ для Василевского это 41-я игра без пропущенных шайб. Среди россиян по этому показателю он сравнялся с Семеном Варламовым. Больше «сухарей» только у Николая Хабибулина (46), Сергея Бобровского (51) и Евгения Набокова (59).

Первой звездой признали форварда «Юты» Логана Кули, который забросил четыре шайбы и сделал результативную передачу в игре с «Вегас Голден Найтс» (5:1). 21-летний американец первым в истории «Юты» сделал покер.

Второй звездой стал защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран, который забросил две шайбы в домашней встрече против «Коламбус Блю Джекетс» (5:1).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский
