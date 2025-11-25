Три очка Кучерова и шатаут Василевского помогли «Тампе» обыграть клуб НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал три результативные передачи в матче с «Филадельфия Флайерз», а голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 20 из 20 бросков

Никита Кучеров (Фото: Mike Carlson / Getty Images)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

Заброшенными шайбами отличились Брэндон Хагель (16-я и 60-я минуты) и Энтони Чирелли (37).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал три результативные передачи в матче. Он набрал 25 очков (10 голов + 15 передач) в 20 встречах. Россиянин возглавил список лучших бомбардиров «Лайтнинг» в регулярном чемпионате.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 из 20 бросков. Для него это 41-й шатаут в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он вышел на четвертое место среди россиян, сравнявшись с голкипером «Нью-Йорк Айлендерс» Семеном Варламовым. На первых трех — Евгений Набоков (59), Сергей Бобровский (51) и Николай Хабибулин (46).

Василевский был признан первой звездой матча. Второй звездой встречи признали нападающего «Лайтнинг» Брэндона Хагеля, который отличился двумя голами и результативным пасом. Третьим стал Кучеров.

«Тампа» с 28 очками после 22 матчей возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона. «Филадельфия», набравшая 25 очков в 21 игре, расположилась на шестом месте Столичного дивизиона.