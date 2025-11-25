 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Эвертон 1 5,1 x 2,75 2 2,05 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 6,4 x 3,9 2 1,57 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,3 x 5,7 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,15 x 3,8 2 2,12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,23 x 6,4 2 12,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,17 x 4 2 2,95 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,3 x 3,6 2 2,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,3 x 5,2 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,35 x 5,1 2 8,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,5 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,17 x 3,6 2 3,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
0

Овечкин вышел на 23-е место по числу матчей в чемпионатах НХЛ

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился голевой передачей в матче с «Коламбус Блю Джекетс»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:1.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился голевой передачей в эпизоде с четвертым голом «Кэпиталз».

Овечкин перестал забивать в большинстве. В чем причины
Спорт
Александр Овечкин

Овечкин сравнялся с канадским форвардом Стивом Айзерманом по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Эта игра стала для Овечкина 1514-й в турнире (23-е место по этому показателю). На 22-й позиции располагается экс-форвард сборной США Мэтт Каллен (1516). Рекордсменом по этому показателю является бывший нападающий сборной Канады Патрик Марло (1779).

Овечкин в нынешнем сезоне набрал 21 очко (10 голов + 11 голевых передач). Всего на счету россиянина в НХЛ 984 гола (907 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф). Он находится в 32 голах от повторения абсолютного снайперского рекорда НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894+122).

Нынешний сезон для Овечкина последний по действующему контракту. Ранее он не исключил, что после сезона вернется в Россию, однако окончательного решения еще не принял.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Коламбус Блю Джекетс
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкин перестал забивать в большинстве. В чем причины
Спорт
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ после хет-трика
Спорт
Овечкин первым из левых крайних вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 08:49 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 08:49
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Овечкин вышел на 23-е место по числу матчей в чемпионатах НХЛ Спорт, 08:56
В Думе предложили изучить льготы на бензин для отдельных групп населения Экономика, 08:44
Россиян в 2026 году ожидает семь сокращенных рабочих недель Общество, 08:44
«Вершина офисной иерархии»: как HR-специалисты захватили корпорацииПодписка на РБК, 08:40
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
У обвиненной в хищениях депутата ДНР нашли 285 объектов недвижимости Общество, 08:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
С «крабового короля» потребовали взыскать более 4,2 млрд руб. Общество, 08:20
С 2026 года компании и инвесторы смогут использовать ЗПИФ по-новомуПодписка на РБК, 08:17
Над регионами России уничтожили 249 беспилотников за ночь Политика, 08:14
Британия призвала Россию присоединиться к мирным переговорам по Украине Политика, 08:05
Helsingin Sanomat назвал мирный план США по Украине «унижением» НАТО Политика, 08:04
Население и бизнес ждут ускорения инфляции. Что это значит для ставки ЦБПодписка на РБК, 08:00
Черный смех и игра в имитацию. Как ведут трудные международные переговорыПодписка на РБК, 07:54