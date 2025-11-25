Овечкин вышел на 23-е место по числу матчей в чемпионатах НХЛ

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился голевой передачей в матче с «Коламбус Блю Джекетс»

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:1.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился голевой передачей в эпизоде с четвертым голом «Кэпиталз».

Овечкин сравнялся с канадским форвардом Стивом Айзерманом по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Эта игра стала для Овечкина 1514-й в турнире (23-е место по этому показателю). На 22-й позиции располагается экс-форвард сборной США Мэтт Каллен (1516). Рекордсменом по этому показателю является бывший нападающий сборной Канады Патрик Марло (1779).

Овечкин в нынешнем сезоне набрал 21 очко (10 голов + 11 голевых передач). Всего на счету россиянина в НХЛ 984 гола (907 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф). Он находится в 32 голах от повторения абсолютного снайперского рекорда НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894+122).

Нынешний сезон для Овечкина последний по действующему контракту. Ранее он не исключил, что после сезона вернется в Россию, однако окончательного решения еще не принял.