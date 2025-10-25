 Перейти к основному контенту
Лучший российский тяжеловес в UFC одержал победу на турнире в Абу-Даби

Лучший российский тяжеловес в UFC Волков одержал победу над бразильцем Алмейдой
Поединок между Александром Волковым и Жаилтоном Алмейдой продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решеним судей
Александр Волков
Александр Волков (Фото: Global Look Press)

Российский боец Александр Волков победил бразильца Жаилтона Алмейда на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей — 29:28, 28:29, 29:28.

Непобежденный российский боец UFC нокаутировал серба в первом раунде
Спорт
Азамат Мурзаканов

На счету 36-летнего Волкова теперь 39 побед и 11 поражений в ММА. В рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе Волков до этого поединка занимал второе место (лучший из россиян).

У 34-летнего Алмейды 22 победы и четыре поражения. Бразилец располагается на пятой строчке рейтинга UFC в тяжелом весе.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
смешанные единоборства (ММА) единоборства Александр Волков (боец UFC) UFC
