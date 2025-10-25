Лучший российский тяжеловес в UFC одержал победу на турнире в Абу-Даби
Российский боец Александр Волков победил бразильца Жаилтона Алмейда на турнире UFC 321 в Абу-Даби.
Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей — 29:28, 28:29, 29:28.
На счету 36-летнего Волкова теперь 39 побед и 11 поражений в ММА. В рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе Волков до этого поединка занимал второе место (лучший из россиян).
У 34-летнего Алмейды 22 победы и четыре поражения. Бразилец располагается на пятой строчке рейтинга UFC в тяжелом весе.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов