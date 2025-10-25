 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

ЦСКА одержал победу и возглавил турнирную таблицу РПЛ

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Единственным забитым мячом в матче отметился Матвей Лукин
Матвей Лукин
Матвей Лукин (Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА)

Футболисты московского ЦСКА обыграли самарские «Крылья Советов» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

В составе московского клуба забитым мячом отметился Матвей Лукин (72-я минута).

ЦСКА посвятит ближайший матч РПЛ Игорю Акинфееву
Спорт
Игорь Акинфеев

Перед матчем прошло лазерное шоу, посвященное вратарю Игорю Акинфееву, который 35 лет назад пришел на первую тренировку в московский клуб. Акинфеев в предыдущий раз выходил на поле 5 октября в дерби со «Спартаком» (3:2) и был досрочно заменен из-за травмы голеностопа.

ЦСКА набрал 27 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. При этом «Локомотив» и «Краснодар», на счету которых по 26 очков, проведут свои матчи 13-го тура 26 октября. «Крылья» с 13 очками расположились на 11-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 31 октября в домашнем матче сыграет с нижегородским «Пари НН», а самарские «Крылья Советов» на следующий день в гостях встретятся с махачкалинским «Динамо».

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Крылья Советов
