ЦСКА посвятит ближайший матч РПЛ Игорю Акинфееву

ЦСКА примет «Крылья Советов» 25 октября. В этом матче будут чествовать Акинфеева, который провел в клубе 35 лет

Игорь Акинфеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Матч ЦСКА с «Крыльями Советов» в 13-м туре РПЛ 25 октября будет посвящен вратарю Игорю Акинфееву, который 35 лет назад пришел на первую тренировку в московский клуб. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

«Сейчас Игорю Владимировичу 39 лет — он все также бьется за красно-синие цвета и отдает футболу всего себя. Целых 35 лет верности, побед и величия», — отметили в клубе.

Акинфеев в предыдущий раз выходил на поле 5 октября в дерби со «Спартаком» (3:2) и был досрочно заменен из-за травмы голеностопа.

Акинфеев является самым титулованным российским футболистом. На его счету 23 трофея, в том числе восемь побед в Кубке, шесть побед в чемпионате России, восемь — в Суперкубке страны, а также завоеванный в 2005-м Кубок УЕФА.