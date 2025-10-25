 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 17 x 1,04 2 57 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,45 x 4,5 2 7,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 2 x 3,8 2 3,45 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,6 x 3,2 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,2 x 3,35 2 1,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Футбол Испания. Примера дивизион Реал Барселона 1 1,95 x 4,2 2 3,3 Футбол Италия. Серия А Лацио Ювентус 1 3,55 x 3,2 2 2,18 Футбол Англия. Премьер-Лига Астон Вилла Манчестер Сити 1 4,3 x 3,95 2 1,77 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Ростов» упустил победу в концовке матча с махачкалинским «Динамо»

Встреча между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо» завершилась со счетом 1:1
Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Футболисты «Ростова» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе ростовской команды голом отличился Роналдо (35-я минута). У махачкалинского клуба счет сравнял Гамид Агаларов (79).

Губернатор назвал непростым время для «Ростова»
Спорт
Юрий Слюсарь

«Ростов» набрал 15 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 11-ю очками расположилось на 13-й строчке.

В следующем туре «Ростов» 1 ноября в домашнем матче сыграет с тольяттинским «Акроном», а махачкалинское «Динамо» в тот же день дома встретится с самарскими «Крыльями Советов».

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ростов ФК Динамо Махачкала
Материалы по теме
Губернатор назвал непростым время для «Ростова»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
В Архангельской области ограничили работу мобильного интернета Политика, 18:59
«Справедливая Россия» получила новое название и задачу стать второй Политика, 18:56
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В Обнинске Калужской области в районе одного из домов обнаружили дрон Политика, 18:38
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
«Ростов» упустил победу в концовке матча с махачкалинским «Динамо» Спорт, 18:31
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Трамп заверил, что не планирует назвать бальный зал своим именем Политика, 18:20
Отец Илона Маска посетил матч КХЛ в Казани Спорт, 18:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Умер озвучивавший Де Ниро и Энтони Хопкинса актер дубляжа Золотницкий Общество, 18:00
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
МВД пообещало выдворить мигрантов, участвовавших в драке в Коммунарке Общество, 17:46