«Ростов» упустил победу в концовке матча с махачкалинским «Динамо»

Встреча между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо» завершилась со счетом 1:1

Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Футболисты «Ростова» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе ростовской команды голом отличился Роналдо (35-я минута). У махачкалинского клуба счет сравнял Гамид Агаларов (79).

«Ростов» набрал 15 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 11-ю очками расположилось на 13-й строчке.

В следующем туре «Ростов» 1 ноября в домашнем матче сыграет с тольяттинским «Акроном», а махачкалинское «Динамо» в тот же день дома встретится с самарскими «Крыльями Советов».