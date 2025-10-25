«Ростов» упустил победу в концовке матча с махачкалинским «Динамо»
Футболисты «Ростова» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе ростовской команды голом отличился Роналдо (35-я минута). У махачкалинского клуба счет сравнял Гамид Агаларов (79).
«Ростов» набрал 15 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 11-ю очками расположилось на 13-й строчке.
В следующем туре «Ростов» 1 ноября в домашнем матче сыграет с тольяттинским «Акроном», а махачкалинское «Динамо» в тот же день дома встретится с самарскими «Крыльями Советов».
