«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Спартак» с минимальным счетом 1:0 обыграл «Оренбург» в 13-м туре РПЛ

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Оренбург» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

В составе московской команды голом отличился Манфред Угальде (67-я минута).

Команда Деяна Станковича одержала первую победу в РПЛ за последние три матча. Ранее «Спартак» уступил ЦСКА (2:3) и сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с восьмью очками расположился на 14-й строчке.

В следующем туре «Спартак» 2 ноября в гостях сыграет с «Краснодаром», «Оренбург» в тот же день дома сыграет с «Сочи».