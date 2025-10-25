«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли «Оренбург» в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.
В составе московской команды голом отличился Манфред Угальде (67-я минута).
Команда Деяна Станковича одержала первую победу в РПЛ за последние три матча. Ранее «Спартак» уступил ЦСКА (2:3) и сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).
«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с восьмью очками расположился на 14-й строчке.
В следующем туре «Спартак» 2 ноября в гостях сыграет с «Краснодаром», «Оренбург» в тот же день дома сыграет с «Сочи».
