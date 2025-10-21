Гол 18-летнего россиянина помог «Спартаку» выиграть в Кубке России
Московский «Спартак» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче шестого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России и вышел в четвертьфинал.
Игра в Каспийске завершилась со счетом 3:1.
Хозяева открыли счет на 25-й минуте благодаря голу Хазема Мастури.
«Спартак» отыгрался на 34-й минуте: Маркиньос реализовал пенальти, забросив в ближнюю девятку.
Во втором тайме москвичи закрепили свое преимущество двумя мячами: Никита Массалыга забил свой первый гол за клуб на 59-й минуте, а Игорь Дмитриев отличился на 68-й.
На 85-й минуте форвард «Спартака» Антон Заболотный не смог реализовать пенальти.
18-летний Массалыга в этом сезоне сыграл в одном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) и четырех кубковых играх.
«Спартак» выиграл первый матч после возвращения главного тренера Деяна Станковича. Специалист вернулся после месячной дисквалификации за оскорбление арбитра, пропустив пять игр в чемпионате и Кубке.
Команды выступали в группе C вместе с «Пари НН» и «Ростовом». «Спартак» занял первое место с 13 очками. Второе место, также с 13 очками, досталось «Динамо» (Махачкала).
Первые две команды в группе выходят в четвертьфинал верхней сетки («путь РПЛ»), занявшая третье место — в плей-офф нижней сетки («путь регионов»).
В РПЛ «Спартак» идет шестым, «Динамо» (Махачкала) располагается на 13-м месте.