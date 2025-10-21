 Перейти к основному контенту
Гол 18-летнего россиянина помог «Спартаку» выиграть в Кубке России

Гол 18-летнего россиянина помог «Спартаку» победить махачкалинское «Динамо»
Матч против махачкалинского «Динамо» завершился со счетом 3:1. На 59-й минуте 18-летний Никита Массалыга забил свой первый гол за москвичей и вывел их вперед в счете
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Московский «Спартак» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче шестого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России и вышел в четвертьфинал.

Игра в Каспийске завершилась со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет на 25-й минуте благодаря голу Хазема Мастури.

«Спартак» отыгрался на 34-й минуте: Маркиньос реализовал пенальти, забросив в ближнюю девятку.

Во втором тайме москвичи закрепили свое преимущество двумя мячами: Никита Массалыга забил свой первый гол за клуб на 59-й минуте, а Игорь Дмитриев отличился на 68-й.

На 85-й минуте форвард «Спартака» Антон Заболотный не смог реализовать пенальти.

18-летний Массалыга в этом сезоне сыграл в одном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) и четырех кубковых играх.

«Спартак» выиграл первый матч после возвращения главного тренера Деяна Станковича. Специалист вернулся после месячной дисквалификации за оскорбление арбитра, пропустив пять игр в чемпионате и Кубке.

Команды выступали в группе C вместе с «Пари НН» и «Ростовом». «Спартак» занял первое место с 13 очками. Второе место, также с 13 очками, досталось «Динамо» (Махачкала).

Первые две команды в группе выходят в четвертьфинал верхней сетки («путь РПЛ»), занявшая третье место — в плей-офф нижней сетки («путь регионов»).

В РПЛ «Спартак» идет шестым, «Динамо» (Махачкала) располагается на 13-м месте.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол ФК Спартак Москва ФК Динамо Махачкала Кубок России по футболу
