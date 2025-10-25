 Перейти к основному контенту
Лыжник объяснил, почему скандинавские спортсмены против допуска россиян

Лыжник Фермойлен объяснил, почему скандинавы выступают против допуска россиян
Австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что спортсмены из скандинавский стран однозначно выступают против возвращения российских атлетов на международные турниры
Мика Фермойлен
Мика Фермойлен (Фото: Global Look Press)

Одной из причин, почему скандинавские спортсмены выступают против возвращения россиян на международные соревнования, является проблема допинга в России. Об этом Sport24 сообщил австрийский лыжник Мика Фермойлен.

«Они (скандинавские спортсмены. — РБК) точно не за ваше возвращение. Сразу по нескольким причинам у них есть опасения на этот счет. В первую очередь, продолжающийся конфликт», — сказал Фермойлен. «К тому же их беспокоит ситуация с допингом в России. Вероника Степанова недавно сказала, что ее проверяли всего один раз за последние полтора года. Здесь я присоединюсь к скандинавам и скажу, что это несерьезно. Мы находимся в спорте высших достижений, и проверки на допинг должны быть регулярными».

Стало известно, сколько голосов отделило российских лыжников от допуска
Спорт
Фото:David Ramos / Getty Images

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 21 октября приняла решение не допускать россиян до международных турниров и Олимпиады-2026. Изначально этот вопрос планировали рассмотреть 24 сентября, но сроки перенесли.

FIS была одной из последних федераций, не определившихся с допуском российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой и Игры-2026. В FIS входят такие виды спорта, как лыжные гонки, горные лыжи, фристайл, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
лыжи Международная федерация лыжного спорта (FIS)
