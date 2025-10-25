Лыжник объяснил, почему скандинавские спортсмены против допуска россиян

Австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что спортсмены из скандинавский стран однозначно выступают против возвращения российских атлетов на международные турниры

Мика Фермойлен (Фото: Global Look Press)

Одной из причин, почему скандинавские спортсмены выступают против возвращения россиян на международные соревнования, является проблема допинга в России. Об этом Sport24 сообщил австрийский лыжник Мика Фермойлен.

«Они (скандинавские спортсмены. — РБК) точно не за ваше возвращение. Сразу по нескольким причинам у них есть опасения на этот счет. В первую очередь, продолжающийся конфликт», — сказал Фермойлен. «К тому же их беспокоит ситуация с допингом в России. Вероника Степанова недавно сказала, что ее проверяли всего один раз за последние полтора года. Здесь я присоединюсь к скандинавам и скажу, что это несерьезно. Мы находимся в спорте высших достижений, и проверки на допинг должны быть регулярными».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 21 октября приняла решение не допускать россиян до международных турниров и Олимпиады-2026. Изначально этот вопрос планировали рассмотреть 24 сентября, но сроки перенесли.

FIS была одной из последних федераций, не определившихся с допуском российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой и Игры-2026. В FIS входят такие виды спорта, как лыжные гонки, горные лыжи, фристайл, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с 2022 года, после начала военной операции на Украине.