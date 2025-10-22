 Перейти к основному контенту
Стало известно, сколько голосов отделило российских лыжников от допуска

Норвежский TV2: 12 из 22 членов совета FIS выступили против возвращения россиян
В тайном голосовании FIS приняли участие 21 член совета и глава организации Йохан Элиаш. Большинство из них были против возвращения российских спортсменов на международную арену
На заседании Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) против возвращения российских спортсменов на международную арену выступили 12 человек, а десять участников проголосовали «за». Об этом сообщил норвежский телеканал TV2.

В тайном голосовании приняли участие 21 член совета FIS из разных стран и глава федерации Йохан Элиаш. Его голос стал бы решающим в случае равенства голосов. Элиаш выступал за допуск российских спортсменов. По данным TV2, против возвращения россиян голосовали представители Норвегии, Швейцарии и Финляндии.

FIS принял решение не допускать россиян до международных турниров и Олимпиады-2026 21 октября. Изначально этот вопрос планировали рассмотреть 24 сентября, но сроки перенесли. FIS была одной из последних федераций, не определившихся с допуском российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой и Игры-2026. В FIS входят такие виды спорта, как лыжные гонки, горные лыжи, фристайл, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с 2022 года, после начала военной операции на Украине. Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября разрешил им участвовать в Олимпиаде-2026 на тех же условиях, что и в Играх-2024, то есть пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии.

Таким образом, российские лыжники и сноубордисты пропустят Олимпиаду-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Полина Мельникова
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранение спортсменов Олимпиада-2026
