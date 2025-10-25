Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России
Фигуристка Аделия Петросян лидирует после короткой программы на первом этапе Гран-при России. Турнир проходит в Магнитогорске.
За свой прокат 18-летняя Петросян получила 75,89 балла. Второе место занимает Анна Фролова (72,74 балла), третье — Ксения Гущина (70,60).
Произвольную программу фигуристки представят 26 октября.
18-летняя Петросян — двукратная чемпионка России, трижды побеждала в финале Кубка России.
В сентябре Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине. За короткую и произвольную программы в сумме она получила 209,63 балла и завоевала путевку на Олимпиаду 2026 года в Италии.
