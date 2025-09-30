Петросян и Загитова выступят на вечере памяти комментатора Гришина

На вечере, который пройдет 5 октября в ЛД «Навка Арена», с показательными номерами выступят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, члены сборной России

Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

«Первый канал» опубликовал список участников вечера памяти спортивного комментатора Александра Гришина, который погиб в начале августа.

Вечер пройдет 5 октября в Москве в ледовом спортивном комплексе «Навка Арена». На лед с показательными номерами выйдут олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, действующие члены сборной России.

Среди участников — Аделения Петросян и Петр Гуменник, единственные отобравшиеся на Игры-2026 российские фигуристы, олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, призеры Игр Александра Трусова, Евгения Медведева и многие другие.

Средства, полученные от продажи билетов, будут переданы семье комментатора.

Гришин погиб в ночь на 5 августа в возрасте 47 лет в результате несчастного случая в сильный дождь на железнодорожной платформе станции Битца в Московской области.

Комментатор с 2002 по 2004 год работал на телеканале 7ТВ, с 2004 по 2015 год — на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ», с 2018 года — на «Первом канале». А кроме того — на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.