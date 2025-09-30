Петросян и Загитова выступят на вечере памяти комментатора Гришина
«Первый канал» опубликовал список участников вечера памяти спортивного комментатора Александра Гришина, который погиб в начале августа.
Вечер пройдет 5 октября в Москве в ледовом спортивном комплексе «Навка Арена». На лед с показательными номерами выйдут олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, действующие члены сборной России.
Среди участников — Аделения Петросян и Петр Гуменник, единственные отобравшиеся на Игры-2026 российские фигуристы, олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, призеры Игр Александра Трусова, Евгения Медведева и многие другие.
Средства, полученные от продажи билетов, будут переданы семье комментатора.
Гришин погиб в ночь на 5 августа в возрасте 47 лет в результате несчастного случая в сильный дождь на железнодорожной платформе станции Битца в Московской области.
Комментатор с 2002 по 2004 год работал на телеканале 7ТВ, с 2004 по 2015 год — на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ», с 2018 года — на «Первом канале». А кроме того — на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»
Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях
Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона
Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна
Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео
СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов