Петросян и Загитова выступят на вечере памяти комментатора Гришина

На вечере, который пройдет 5 октября в ЛД «Навка Арена», с показательными номерами выступят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, члены сборной России
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

«Первый канал» опубликовал список участников вечера памяти спортивного комментатора Александра Гришина, который погиб в начале августа.

Вечер пройдет 5 октября в Москве в ледовом спортивном комплексе «Навка Арена». На лед с показательными номерами выйдут олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, действующие члены сборной России.

Среди участников — Аделения Петросян и Петр Гуменник, единственные отобравшиеся на Игры-2026 российские фигуристы, олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, призеры Игр Александра Трусова, Евгения Медведева и многие другие.

Средства, полученные от продажи билетов, будут переданы семье комментатора.

Гришин погиб в ночь на 5 августа в возрасте 47 лет в результате несчастного случая в сильный дождь на железнодорожной платформе станции Битца в Московской области.

Комментатор с 2002 по 2004 год работал на телеканале 7ТВ, с 2004 по 2015 год — на телеканале «Спорт» («Россия-2»), с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ», с 2018 года — на «Первом канале». А кроме того — на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Александр Гришин Аделия Петросян Петр Гуменник Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова (Игнатова) Алексей Ягудин
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
