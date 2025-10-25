 Перейти к основному контенту
Что известно о массовых арестах в НБА

В НБА произошла серия громких арестов игроков и тренера лиги по подозрению в участии в нелегальных азартных играх, являющихся частью масштабного расследования ФБР
Фото: Michael Reaves / Getty Images
Фото: Michael Reaves / Getty Images

Власти США сообщили о серии громких арестов по делу о масштабных схемах незаконных спортивных ставок и подпольных азартных игр. Среди задержанных — игрок «Майами Хит» Терри Розье и главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трейл Блэйзерс» Чонси Биллапс. Оба были арестованы вскоре после матчей своих команд 23 октября.

В рамках крупного расследования ФБР было вынесено два обвинительных заключения: первое касается спортсменов, которые, предположительно, имитируют травмы для влияния на коэффициенты ставок, второе — подпольной покерной сети, связанной с организованной преступностью.

Обвинения в адрес игрока

Директор ФБР Кэш Патель назвал эти дела «ошеломляющими». По его словам, речь идет о «многолетней преступной деятельности, в которую вовлечены четыре мафиозные семьи и обороты в миллионы долларов». Оба дела объединяет общий мотив — мошенничество и незаконное обогащение.

По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, в некоторых случаях спортсмены намеренно изменяли свое поведение на площадке — покидали игру раньше времени или играли с пониженной эффективностью, чтобы обеспечивать выигрыш нужных ставок. Прибыль от них исчислялась десятками тысяч долларов.

Розье обвиняют в передаче инсайдерской информации участникам нелегальных букмекерских сетей. Полученные данные позволяли делать ставки на основе закрытых сведений о состоянии баскетболистов. Из материалов дела отмечается, что за такие сведения полагался процент от выигрыша или фиксированное вознаграждение.

Например, следователи анализируют матч «Шарлотта» с «Нью‑Орлеаном» 24 марта 2023 года. Тогда Розье еще выступал за «Шарлотт Хорнетс». Букмекеры зафиксировали резкое увеличение ставок на снижение его индивидуальной статистики: 30 пари на сумму почти $14 тыс. В итоге защитник покинул площадку, сославшись на травму.

По предположениям ФБР, игрок заранее предупредил знакомых о намерении провести ограниченное количество времени на площадке. По оценкам, общий объем ставок против него превысил $200 тыс.

Джим Трасти, адвокат Розье, настаивает, что его подзащитный не имеет отношения к ставкам. «Мы представляем Терри более года и заранее вышли на прокуратуру для открытого взаимодействия. <...>. В этом деле обвинение опирается на сомнительные источники, а не на доказательства», — сказал он.

В чем обвиняется тренер

Второе дело оказалось еще масштабнее. По данным властей США, арестован 31 человек в 11 штатах по подозрению в причастности к подпольной покерной сети, связанной с американо-сицилийской мафией коза ностра.

Биллапса обвиняют в содействии играм в покер, где использовались передовые гаджеты для мошенничества: поддельные машины для перетасовки, контактные линзы и очки для чтения меченых карт, а также рентгеновские столы. Участников заманивали обещаниями сыграть против знаменитостей.

К мошенничеству привлекались бывшие спортсмены, создававшие иллюзию честной игры, в то время как все участники, включая дилеров, состояли в преступной сети.

Ущерб от этой аферы ФБР оценила в $7,15 млн, при этом возможны дополнительные неподтвержденные потери. Предполагается, что схема действовала дольше шести лет, указанных в обвинении.

Расследование, начатое в 2019 году, охватывало различные локации: от Хэмптонса до Лас-Вегаса, Майами и Манхэттена. Полученные средства отмывались через банковские переводы и криптовалюту.

Помимо мошенничества, фигурантам вменяются вооруженные ограбления и вымогательство. Общий ущерб от всех схем, по оценкам следствия, превышает десятки миллионов долларов и затрагивает 11 штатов.

Участие игроков НБА

Всего обвинения предъявлены 34 фигурантам.

В первом деле — о спортивных ставках — фигурируют шесть человек, включая Розье. Комиссар полиции Нью-Йорка заявила, что его карьера окончена. В деле также фигурирует экс-игрок НБА Дэймон Джонс. Следствие рассматривает семь игр, проходивших с февраля 2023-го по март 2024 года на предмет манипуляций.

Второе дело — подпольный покер, в котором обвиняется 31 человек, в том числе Биллапс. Трое обвиняемых участвовали в обеих схемах.

Среди обвиняемых также 13 членов мафиозных кланов, которым вменяют ограбления, вымогательство и другие преступления.

Что говорит НБА?

НБА временно отстранила Розье и Биллапса от исполнения обязанностей.

Лига заявила, что «тщательно изучает» выдвинутые претензии и полностью сотрудничает с правоохранительными органами. В заявлении НБА подчеркнула: «Мы воспринимаем эти обвинения с максимальной серьезностью. Честность и репутация нашей игры остаются нашим главным приоритетом».

Замешаны «пять семей» Нью-Йорка

В мошеннической схеме, связанной с покером, замешаны четыре из пяти мафиозных семей из Нью-Йорка: Бонанно, Коломбо, Гамбино и Дженовезе.

Эти семьи, контролирующие итало-американскую мафию города с 1931 года, несмотря на снижение активности в 1990-х, продемонстрировали, что «далеко не исчезли», пишет Би-би-си.

Все эти семьи являются частью более крупной преступной организации коза ностра, а Нью-Йорк, вероятно, используется сицилийскими гангстерами как «тренировочная площадка».

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Баскетбол НБА мафиози ставки на спорт преступление США
