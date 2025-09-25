 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

США пообещали пресекать любые попытки отстранить Израиль от ЧМ-2026

Госдеп: США будут пресекать любые попытки отстранить Израиль от ЧМ-2026
Сюжет
ЧМ-2026
Ранее в ООН призвали отстранить Израиль, а УЕФА, по данным СМИ, может проголосовать за санкции. В Госдепе заявили, что не позволят отстранить Израиль от ЧМ, но он туда еще не отобрался
Президент США Дональд Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино&nbsp;
Президент США Дональд Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино  (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США приложат все усилия, чтобы «полностью пресечь» любые попытки отстранить сборную Израиля от участия в чемпионате мира 2026 года, заявил представитель Госдепартамента The New York Times.

Ранее в четверг The Times и Associated Press сообщили, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести голосование по вопросу отстранения израильских команд от своих турниров, причем большинство членов исполкома поддержат санкции.

При этом неизвестно, присоединится ли к ограничениям Международная федерация футбола (ФИФА), чей руководитель Джанни Инфантино находится в хороших отношениях с президентом США Дональдом Трампом, отмечает AP.

The Times узнала о намерении УЕФА обсудить отстранение Израиля
Спорт
Футболисты сборной Израиля

Сборная Израиля еще не прошла отбор на чемпионат мира, она занимает третье место в группе I, имея столько же очков, сколько идущая второй Италия (по девять). Лидером группы является Норвегия (15). Напрямую на турнир попадут победители групп, а команды со вторых мест выйдут в следующий раунд квалификации.

23 сентября в ООН призвали УЕФА и ФИФА отстранить Израиль в качестве «необходимого ответа на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории». В Израиле обвинения в геноциде отвергли.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФИФА УЕФА палестино-израильский конфликт ЧМ-2026
