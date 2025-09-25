Чешские волейболисты впервые за 55 лет поборются за медали ЧМ
Мужская сборная Чехии по волейболу одержала волевую победу над командой Ирана в четвертьфинале чемпионата мира на Филиппинах.
Чехи победили со счетом 3–1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21).
Их соперниками в полуфинале будут болгары или американцы, которые сыграют между собой позднее в четверг.
Сборная Чехии попала в четверку лучших команд чемпионата мира впервые с 1970 года, когда победитель еще определялся в формате кругового турнира. Тогда команда Чехословакии, чемпион мира 1956 и 1966 годов, заняла четвертое место.
В другом полуфинале сыграют поляки и итальянцы.
Сборная России отстранена от турниров международной федерации (FIVB) с 2022 года, после начала военной операции на Украине.
