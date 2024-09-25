«Локомотив» нанес «Авангарду» шестое подряд поражение в КХЛ

Ярославский клуб победил в домашнем матче со счетом 3:2. «Локомотив» продолжает занимать первое место в Западной конференции

Фото: телеграм-канал ХК «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Степан Никулин (16-я минута), Максим Березкин (27) и Максим Шалунов (27). У проигравших отличились Алексей Макеев (6) и Семен Чистяков (31).

«Авангард» проиграл шестой матч подряд.

«Локомотив» набрал 15 очков в девяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Авангарда» семь очков в девяти встречах и восьмое место на Востоке.

В следующем матче «Локомотив» 28 сентября примет «Сочи», «Авангард» днем ранее в гостях сыграет с челябинским «Трактором».

Другие результаты дня:

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:5;

«Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4.