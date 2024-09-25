«Локомотив» нанес «Авангарду» шестое подряд поражение в КХЛ
Ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Степан Никулин (16-я минута), Максим Березкин (27) и Максим Шалунов (27). У проигравших отличились Алексей Макеев (6) и Семен Чистяков (31).
«Авангард» проиграл шестой матч подряд.
«Локомотив» набрал 15 очков в девяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Авангарда» семь очков в девяти встречах и восьмое место на Востоке.
В следующем матче «Локомотив» 28 сентября примет «Сочи», «Авангард» днем ранее в гостях сыграет с челябинским «Трактором».
Другие результаты дня:
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:5;
«Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4.
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