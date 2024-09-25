Хоккеист «Трактора» сломал заградительное стекло после силового приема в КХЛ

В игре КХЛ сломали заградительное стекло после силового приема. Видео

Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов толкнул на борт форварда «Трактора» Бадди Робинсона, в результате чего заградительное стекло было сломано

Бадди Робинсон (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий челябинского «Трактора» Бадди Робинсон сломал заградительное стекло на домашней арене после того, как защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов провел против него силовой прием. Видео с этим моментом опубликовал телеграм-канал КХЛ.

Инцидент произошел в середине первого периода. Матч приостановили на несколько минут, пока стекло заменили.

Счет пока 1:0 в пользу «Трактора».

«Трактор» набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» расположился на пятой строчке тоже с 10 очками.