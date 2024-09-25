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В игре КХЛ сломали заградительное стекло после силового приема. Видео

Хоккеист «Трактора» сломал заградительное стекло после силового приема в КХЛ
Защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов толкнул на борт форварда «Трактора» Бадди Робинсона, в результате чего заградительное стекло было сломано
Бадди Робинсон
Бадди Робинсон (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий челябинского «Трактора» Бадди Робинсон сломал заградительное стекло на домашней арене после того, как защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов провел против него силовой прием. Видео с этим моментом опубликовал телеграм-канал КХЛ.

Инцидент произошел в середине первого периода. Матч приостановили на несколько минут, пока стекло заменили.

Счет пока 1:0 в пользу «Трактора».

«Трактор» набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» расположился на пятой строчке тоже с 10 очками.

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Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК Салават Юлаев
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