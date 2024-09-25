В игре КХЛ сломали заградительное стекло после силового приема. Видео
Нападающий челябинского «Трактора» Бадди Робинсон сломал заградительное стекло на домашней арене после того, как защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов провел против него силовой прием. Видео с этим моментом опубликовал телеграм-канал КХЛ.
Инцидент произошел в середине первого периода. Матч приостановили на несколько минут, пока стекло заменили.
Счет пока 1:0 в пользу «Трактора».
«Трактор» набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» расположился на пятой строчке тоже с 10 очками.
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