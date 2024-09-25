«Спартак» обыграл чемпиона КХЛ
Московский «Спартак» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (8-я и 36-я минуты), Даниил Орлов (29) и Александр Беляев (39). У проигравших отличились Дмитрий Силантьев (4), Даниил Вовченко (43) и Данила Юров (52).
«Спартак» набрал 13 очков в восьми матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург», действующий обладатель Кубка Гагарина, с шестью очками в девяти встречах расположился на девятой строчке на Востоке.
В следующем матче «Спартак» 28 сентября примет московский ЦСКА, «Металлург» днем ранее дома сыграет с казанским «Ак Барсом».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Умер актер Роман Мадянов
Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем
В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри
Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог
Израиль начал военную операцию в Ливане
Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей
Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»
Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов