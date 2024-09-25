Вратарь «Зенита» Кержаков получил травму

Михаил Кержаков получил повреждение на тренировке, сроки его восстановления пока не известны

Михаил Кержаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил «Спорт ДЗД», что голкипер Михаил Кержаков получил травму.

«Михаил получил травму на тренировке. Есть ли информация по срокам восстановления? Пока нет», — сказал Медведев.

Ранее телеграм-канал «СБГ Телега» писал, что 37-летний голкипер «Зенита» получил повреждение связок правой ноги и передвигается с помощью трости.

В текущем сезоне Кержаков пока не провел ни одного официального матча за «Зенит». Основным голкипером команды является Евгений Латышонок.

Кержаков является воспитанником «Зенита». В основном составе «сине-бело-голубых» голкипер провел 138 матчей. Вместе с «Зенитом» вратарь стал семикратным чемпионом России, трижды выиграл Кубок и семь раз — Суперкубок страны.

Соглашение с вратарем рассчитано до конца сезона 2024/25.