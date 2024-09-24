Слуцкий заявил, что не собирается тренировать сборную Китая
Российский тренер Леонид Слуцкий, который возглавляет «Шанхай Шэньхуа», заявил, что не планирует работать со сборной Китая.
Слуцкого спросили на пресс-конференции, хотел бы он возглавить национальную сборную Китая, если появится такая возможность. «Нет-нет-нет, я сосредоточен на том, чтобы хорошо делать свою работу. Я люблю «Шанхай Шэньхуа» и всех фанатов клуба, поэтому я очень счастлив здесь и не думаю ни о чем другом», — цитирует Слуцкого агентство SINA.
Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с января. Команда сейчас занимает второе место в турнирной таблице, набрав 67 очков. Лидирует с 69 очками «Шанхай Порт». До завершения чемпионата остается четыре тура.
С «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий уже успел выиграть Суперкубок Китая, а также вышел в полуфинал Кубка страны. Под его руководством команда пока проиграла только один официальный матч — 4 августа в 21-м туре «Бэйцзин Гоань» (1:2).
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.
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