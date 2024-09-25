Крамника на месяц отстранили от участия в турнирах на Chess.cоm

Четырнадцатый чемпион мира сообщил, что был таким образом наказан за публичные обвинения в читерстве в адрес других шахматистов. При этом, по словам Крамника, Хикару Накамуру за подобное не отстраняли

Владимир Крамник (Фото: Antony Jones / Getty Images for World Chess)

Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник сообщил в соцсети Х, что шахматная онлайн-платформа Chess.сom, которая была заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры, на месяц отстранила его от участия в призовых турнирах.

Крамник выложил письмо от Chess.com, где говорится, что он был наказан за публичные обвинения в читерстве в адрес других шахматистов. При этом не уточняется, против кого были высказаны эти обвинения и когда. В частности, теперь Крамник не сможет принять участие в последнем этапе Champions Chess Tour (серия турниров по быстрым шахматам с призовым фондом $300 тыс. на каждом этапе).

Крамника возмутило его наказание. «У меня есть документальное доказательство того, что [американский гроссмейстер] Хикару Накамура совсем недавно обвинил другого игрока в читерстве. <...> Вдобавок ко многим другим публичным обвинениям и оскорблениям, которые он сделал по отношению к другим игрокам. Поэтому, поскольку вы запрещаете мне играть, чего я на самом деле не планировал делать, полагаю, что вы сделаете то же самое в отношении лица платформы, представляющей ваши ценности. Желаю, чтобы ваши усилия по разрушению целостности игры потерпели неудачу», — написал Крамник.

В декабре 2023 года Chess.сom заблокировал блог Крамника на платформе за «эскалацию атак на некоторых из наиболее уважаемых членов шахматного сообщества», а также за нарушение правил пользования сайтом и кодекса поведения FIDE. Также портал заявил, что тщательно расследовал игры нескольких десятков шахматистов, о подозрениях в адрес которых сообщал россиянин, но «в подавляющем большинстве случаев счел обвинения безосновательными».

Крамник назвал это попыткой заткнуть ему рот, обвинил портал в двойных стандартах, а также в том, что тот ни разу внятно не ответил ему на его подозрения. Шахматист обвинял сайт в недостаточной борьбе с жульничеством, а в ноябре в серии постов заявил, что обнаружил в играх Накамуры (второй номер рейтинга FIDE) «многочисленные маловероятные результаты».