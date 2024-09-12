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Google стал титульным спонсором матча за шахматную корону

Директор по маркетингу Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе Саймон Кан заявил, что компания рада спонсировать «это историческое событие»
Фото: Michele Tantussi / Getty Images
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Компания Google стала титульным спонсором матча на первенство мира между Дин Лижэнем и Доммараджу Гукешем, сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

«Это знаменательное сотрудничество знаменует собой первый случай, когда чемпионат мира по шахматам спонсируется мировым лидером в области технологий, что устанавливает новый стандарт охвата и влияния этого вида спорта», — говорится в сообщении.

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Директор по маркетингу Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе Саймон Кан заявил, что компания рада спонсировать «это историческое событие». «Шахматы представляют собой глубокое пересечение человеческой изобретательности и технологического потенциала и всегда были испытательным полигоном для инноваций в области искусственного интеллекта. Фактически некоторые из наших самых ранних прорывов в области ИИ произошли из освоения шахмат в качестве доказательства концепции», — сказал он.

В 1994 году производитель электронных устройств — компания Intel была спонсором серии Intel Rapid Chess Grand Prix. Тогда шахматы вышли на новый медийный уровень за счет видеотрансляции партий.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам в Сингапуре пройдет с 20 ноября по 15 декабря. Его призовой фонд составит $2,5 млн.

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шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Google
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