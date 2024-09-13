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«Реал» продлил контракт с голкипером сборной Украины

«Реал» продлил контракт с голкипером сборной Украины Андреем Луниным
Новое соглашение Андрея Лунина действует до лета 2030 года
Андрей Лунин
Андрей Лунин (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

Мадридский «Реал» продлил контракт с голкипером сборной Украины Андреем Луниным. Об этом сообщается в аккаунте испанского клуба в соцсети Х.

Новое соглашение 25-летнего вратаря действует до лета 2030 года.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018-го. В прошлом сезоне украинец был основным голкипером мадридского клуба из-за того, что бельгиец Тибо Куртуа получил серьезную травму колена.

В нынешнем сезоне Лунин пока не сыграл ни разу за «Реал», всего за мадридский клуб он провел 48 матчей, пропустив 51 гол и 16 сыграв на ноль.

В сборной Украины на его счету 13 матчей. Лунин неудачно сыграл на Евро-2024, пропустив три гола в стартовом матче от Румынии. После этого тренер команды Сергей Ребров отправил Лунина в запас, заменив его на вратаря португальской «Бенфики» Анатолия Трубина.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Мадрид Андрей Лунин
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