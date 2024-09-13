«Реал» продлил контракт с голкипером сборной Украины
Мадридский «Реал» продлил контракт с голкипером сборной Украины Андреем Луниным. Об этом сообщается в аккаунте испанского клуба в соцсети Х.
Новое соглашение 25-летнего вратаря действует до лета 2030 года.
Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018-го. В прошлом сезоне украинец был основным голкипером мадридского клуба из-за того, что бельгиец Тибо Куртуа получил серьезную травму колена.
В нынешнем сезоне Лунин пока не сыграл ни разу за «Реал», всего за мадридский клуб он провел 48 матчей, пропустив 51 гол и 16 сыграв на ноль.
В сборной Украины на его счету 13 матчей. Лунин неудачно сыграл на Евро-2024, пропустив три гола в стартовом матче от Румынии. После этого тренер команды Сергей Ребров отправил Лунина в запас, заменив его на вратаря португальской «Бенфики» Анатолия Трубина.
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