«Локомотив» победил клуб Карпина и возглавил РПЛ
Московский «Локомотив» победил «Ростов» в шестом туре РПЛ и поднялся на первое место в турнирной таблице.
Матч в Москве завершился со счетом 3:2.
У хозяев отличились Алексей Батраков (на 10-й минуте), Илья Самошников (37) и Наир Тикнизян (46).
У «Ростова» два мяча забил Роналдо (13, 96).
«Локомотив» одержал пятую победу в шести матчах и с 15 очками сместил «Зенит» с первого места.
«Ростов» с восемью очками занимает восьмую строчку.
В седьмом туре «Локомотив» примет «Краснодар» 1 сентября, а команда Валерия Карпина в тот же день сыграет с воронежским «Факелом».
Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова
Что известно о задержании Павла Дурова во Франции
Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами
Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов