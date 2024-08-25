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«Локомотив» победил клуб Карпина и возглавил РПЛ

«Локомотив» победил «Ростов» Карпина и возглавил РПЛ
Матч в Москве завершился со счетом 3:2, у гостей дубль оформил Роналдо, у хозяев забивали Батраков, Самошников и Тикнизян
Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»
Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»

Московский «Локомотив» победил «Ростов» в шестом туре РПЛ и поднялся на первое место в турнирной таблице.

Матч в Москве завершился со счетом 3:2.

У хозяев отличились Алексей Батраков (на 10-й минуте), Илья Самошников (37) и Наир Тикнизян (46).

У «Ростова» два мяча забил Роналдо (13, 96).

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Фото:Телеграм-канал ФК «Краснодар»

«Локомотив» одержал пятую победу в шести матчах и с 15 очками сместил «Зенит» с первого места.

«Ростов» с восемью очками занимает восьмую строчку.

В седьмом туре «Локомотив» примет «Краснодар» 1 сентября, а команда Валерия Карпина в тот же день сыграет с воронежским «Факелом».

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Ростов
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