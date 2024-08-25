Швед Дюплантис в десятый раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис взял высоту 6,26 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Польше, установив новый мировой рекорд.
Новое достижение 24-летнего шведа на 1 см лучше его же предыдущего рекорда, установленного на Олимпиаде в Париже.
Дюплантис побил мировой рекорд в десятый раз в карьере и третий раз в этом сезоне.
Швед является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.
Впервые Дюплантис стал рекордсменом мира в 2020 году, побив рекорд Сергея Бубки.
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