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Швед Дюплантис в десятый раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Швед Дюплантис на 1 см улучшил мировой рекорд в прыжках с шестом
На этапе «Бриллиантовой лиги» в Польше Арман Дюплантис взял высоту 6,26 метра, улучшив свой же рекорд на 1 см
Арман Дюплантис
Арман Дюплантис (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис взял высоту 6,26 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Польше, установив новый мировой рекорд.

Новое достижение 24-летнего шведа на 1 см лучше его же предыдущего рекорда, установленного на Олимпиаде в Париже.

Дюплантис побил мировой рекорд в десятый раз в карьере и третий раз в этом сезоне.

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Швед является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Впервые Дюплантис стал рекордсменом мира в 2020 году, побив рекорд Сергея Бубки.

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