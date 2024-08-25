Обвинивший отца в физическом насилии норвежский бегун побил рекорд мира
Двукратный олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен установил новый мировой рекорд на дистанции 3000 метров на этапе «Бриллиантовой лиги» в Польше.
Норвежец показал время 7 минут 17,55 секунды, на три секунды превзойдя достижение, установленное в 1996 году кенийцем Даниэлем Коменом (7.20,67).
Ингебригтсен победил на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Токио, а на Играх в Париже взял золото на 5000 м. Норвежец также является двукратным чемпионом мира на дистанции 5000 метров.
В октябре 2023 года Якоб вместе с двумя братьями-стайерами Филипом и Хенриком обвинили своего отца и бывшего тренера Гьерта Ингебригтсена в «агрессии, контроле и физическом насилии». Адвокат тренера, который работал с сыновьями до 2022 года, заявил, что тот свою вину не признает.
Норвежская федерация не допустила Ингебригтсена-старшего на ЧМ-2023 и Олимпиаду.
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