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Обвинивший отца в физическом насилии норвежский бегун побил рекорд мира

Обвинивший отца в физическом насилии бегун Ингебригтсен побил рекорд мира
Якоб Ингебригтсен побил 28-летний рекорд на дистанции 3000 метров
Якоб Ингебригтсен
Якоб Ингебригтсен (Фото: Michael Steele / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен установил новый мировой рекорд на дистанции 3000 метров на этапе «Бриллиантовой лиги» в Польше.

Норвежец показал время 7 минут 17,55 секунды, на три секунды превзойдя достижение, установленное в 1996 году кенийцем Даниэлем Коменом (7.20,67).

Ингебригтсен победил на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Токио, а на Играх в Париже взял золото на 5000 м. Норвежец также является двукратным чемпионом мира на дистанции 5000 метров.

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В октябре 2023 года Якоб вместе с двумя братьями-стайерами Филипом и Хенриком обвинили своего отца и бывшего тренера Гьерта Ингебригтсена в «агрессии, контроле и физическом насилии». Адвокат тренера, который работал с сыновьями до 2022 года, заявил, что тот свою вину не признает.

Норвежская федерация не допустила Ингебригтсена-старшего на ЧМ-2023 и Олимпиаду.

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