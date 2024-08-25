Овечкин занял третье место в рейтинге лучших капитанов НХЛ

Blecher Report: Овечкин уступил Кросби и Макдэвиду в списке лучших капитанов НХЛ

Лидер «Вашингтона» уступил в рейтинге только Сидни Кросби («Питтсбург») и Коннору Макдэвиду («Эдмонтон»)

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял третье место в списке лучших капитанов НХЛ по версии портала Bleаcher Report.

Составители рейтинга учитывали личные и командные показатели, а также примеры «лидерства на льду и в раздевалке».

Первым в рейтинге стал канадец Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз», который получил капитанскую должность еще в сезоне 2007/08 и с тех пор выиграл с командой три Кубка Стэнли.

На втором месте — канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который стал капитаном с сезона 2016/17.

Замыкает тройку 38-летний Овечкин (капитан с 2010 года), который стал обладателем Кубка Стэнли с 2018 года.

В топ-10 также вошли: Александр Барков («Флорида Пантерз», четвертый), Марк Стоун («Вегас Голден Найтс», 5), Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз», 6), Джейми Бенн («Даллас Старз», 7), Джордан Стаал («Каролина Харрикейнз, 8), Андерс Ли («Нью-Йорк Айлендерс, 9) и Габриэль Ландескуг («Колорадо Эвеланш», 10).

«Вашингтон» в прошлом сезоне первым вылетел из Кубка Стэнли и единственным не одержал ни одной победы в плей-офф.