Овечкин занял третье место в рейтинге лучших капитанов НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял третье место в списке лучших капитанов НХЛ по версии портала Bleаcher Report.
Составители рейтинга учитывали личные и командные показатели, а также примеры «лидерства на льду и в раздевалке».
Первым в рейтинге стал канадец Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз», который получил капитанскую должность еще в сезоне 2007/08 и с тех пор выиграл с командой три Кубка Стэнли.
На втором месте — канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который стал капитаном с сезона 2016/17.
Замыкает тройку 38-летний Овечкин (капитан с 2010 года), который стал обладателем Кубка Стэнли с 2018 года.
В топ-10 также вошли: Александр Барков («Флорида Пантерз», четвертый), Марк Стоун («Вегас Голден Найтс», 5), Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз», 6), Джейми Бенн («Даллас Старз», 7), Джордан Стаал («Каролина Харрикейнз, 8), Андерс Ли («Нью-Йорк Айлендерс, 9) и Габриэль Ландескуг («Колорадо Эвеланш», 10).
«Вашингтон» в прошлом сезоне первым вылетел из Кубка Стэнли и единственным не одержал ни одной победы в плей-офф.
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