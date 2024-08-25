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Ферстаппен уступил Норрису почти 23 секунды на домашнем этапе «Формулы-1»

Тройку призеров составили Норрис, Ферстаппен и Леклер. Британец сократил отрыв от чемпиона до 70 очков
Ландо Норрис
Ландо Норрис (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Британский пилот McLaren Ландо Норрис победил на этапе «Формулы-1» в Зандворте (Нидерланды).

Норрис опередил трехкратного чемпиона голландца Макса Ферстаппена (Red Bull) на 22,9 секунды, третьим финишировал монегаск Шарль Леклер (Ferrari).

Норрис выиграл вторую гонку в этом сезоне.

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В топ-10 также вошли: Оскар Пиастри (McLaren, четвертый), Карлос Сайнс (Ferrari, 5), Серхио Перес (Red Bull, 6), Льюис Хэмилтон (Mercedes, 7), Пьер Гасли (Alpine, 9), Фернандо Алонсо (Aston Martin, 10).

В зачете пилотов лидирует Ферстаппен, у которого 295 очков, за ним расположились Норрис (225) и Леклер (192).

В Кубке конструкторов Red Bull с 434 очками занимает первое место, у McLareb 404 очка, у Ferrari — 370.

Следующая гонка «Формулы-1» пройдет в итальянской Монце 1 сентября.

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Анна Сатдинова
«Формула-1» Макс Ферстаппен
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