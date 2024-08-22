Пилот «Формулы-1» сломал ребро из-за неправильно подогнанного кресла

Оскар Пиастри считает, что сломал ребро в июне и провел как минимум три гонки с травмой, в том числе победную в Венгрии. По словам пилота, это произошло из-за сиденья, которое на жестких трассах создавало лишнее давление на ребро

Оскар Пиастри (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Австралийский пилот команды «Формулы-1» McLaren Оскар Пиастри сообщил, что перед летней паузой в чемпионате провел как минимум три гонки со сломанным ребром из-за недостатков своего сиденья. Слова гонщика приводит Motorsport.

Впервые о переломе Пиастри сказал после Гран-при Бельгии 28 июля, но, по его словам, о травме он узнал еще после гонки в Великобритании (7 июля), после которой прошел обследование.

Сиденье гонщика было изготовлено в начале сезона по индивидуальному заказу и, по мнению Пиастри, стало причиной проблемы, создав «точку давления».

«На некоторых трассах это не проявлялось, но в Барселоне, Австрии и на «Сильверстоуне», на трех довольно жестких треках, это проявилось», — сказал Пиастри. Кресло ему в итоге поменяли.

Пиастри идет четвертым в зачете пилотов, в этом сезоне он выиграл Гран-при Венгрии и еще три раза попадал на подиум.

Следующая гонка «Формулы-1» пройдет в Нидерландах 25 августа.