Пилот «Формулы-1» сломал ребро из-за неправильно подогнанного кресла
Австралийский пилот команды «Формулы-1» McLaren Оскар Пиастри сообщил, что перед летней паузой в чемпионате провел как минимум три гонки со сломанным ребром из-за недостатков своего сиденья. Слова гонщика приводит Motorsport.
Впервые о переломе Пиастри сказал после Гран-при Бельгии 28 июля, но, по его словам, о травме он узнал еще после гонки в Великобритании (7 июля), после которой прошел обследование.
Сиденье гонщика было изготовлено в начале сезона по индивидуальному заказу и, по мнению Пиастри, стало причиной проблемы, создав «точку давления».
«На некоторых трассах это не проявлялось, но в Барселоне, Австрии и на «Сильверстоуне», на трех довольно жестких треках, это проявилось», — сказал Пиастри. Кресло ему в итоге поменяли.
Пиастри идет четвертым в зачете пилотов, в этом сезоне он выиграл Гран-при Венгрии и еще три раза попадал на подиум.
Следующая гонка «Формулы-1» пройдет в Нидерландах 25 августа.
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