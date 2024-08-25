«Челси» забил шесть мячей «Вулверхэмптону»
Лондонский «Челси» разгромил «Вулверхэмптон» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Матч в Вулверхэмптоне завершился со счетом 2:6.
У хозяев отличились Матеус Кунья (27-я минута) и Йёрген Странн Ларсен (45+6).
У «Челси» хет-трик оформил Нони Мадуэке (49, 58, 63) — все голы он забил с передачи Коула Палмера (всего пятый такой случай в истории АПЛ). Также отличились Николас Джексон (на 98-й секунде — самый ранний гол команды с 2017 года), Палмер (45) и Жуан Феликс (80).
«Челси» одержал первую победу в сезоне и с тремя очками занимает седьмое место в таблице. Его следующим соперником будет «Кристал Пэлас» 1 сентября.
«Вулверхэмптон» проиграл второй матч подряд и опустился на предпоследнее место. В следующем туре он сыграет с «Ноттингемом» 31 августа.
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