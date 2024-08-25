«Челси» забил шесть мячей «Вулверхэмптону»

«Челси» забил пять мячей «Вулверхэмптону» в АПЛ

Матч завершился со счетом 6:2 в пользу «Челси», у которого хет-трик оформил Нони Мадуэке с передач Коула Палмера

Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Лондонский «Челси» разгромил «Вулверхэмптон» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч в Вулверхэмптоне завершился со счетом 2:6.

У хозяев отличились Матеус Кунья (27-я минута) и Йёрген Странн Ларсен (45+6).

У «Челси» хет-трик оформил Нони Мадуэке (49, 58, 63) — все голы он забил с передачи Коула Палмера (всего пятый такой случай в истории АПЛ). Также отличились Николас Джексон (на 98-й секунде — самый ранний гол команды с 2017 года), Палмер (45) и Жуан Феликс (80).

«Челси» одержал первую победу в сезоне и с тремя очками занимает седьмое место в таблице. Его следующим соперником будет «Кристал Пэлас» 1 сентября.

«Вулверхэмптон» проиграл второй матч подряд и опустился на предпоследнее место. В следующем туре он сыграет с «Ноттингемом» 31 августа.