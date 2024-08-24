«Манчестер Сити» забил три гола за четыре минуты и победил новичка АПЛ «Ипсвич»

«Манчестер Сити» забил три гола за четыре минуты и разгромил новичка АПЛ

Встреча против «Ипсвича» завершилась со счетом 4:1. «Манчестер Сити» пропустил первым на седьмой минуте, но в итоге крупно победил. Эрлинг Холанд сделал хет-трик

Эрлинг Холанд (Фото: Matt McNulty / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Ипсвич» со счетом 4:1 в домашнем матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Гости забили первыми на седьмой минуте — отличился Сэмми Смодич. Но вскоре «Манчестер Сити» забил трижды усилиями Эрлинга Холанда (12 — с пенальти, 16) и Кевина Де Брёйне (14). Завершил разгром Холанд на 88-й минуте.

Лучший бомбардир «Манчестер Сити» Холанд забил в АПЛ всем 23 командам, против которых играл.

В первом туре «Манчестер Сити» победил «Челси» (3:0), «Ипсвич», который вернулся в этом сезоне в АПЛ спустя 22 года, уступил «Ливерпулю» (0:2).

В следующем туре «Манчестер Сити» 31 августа в гостях сыграет с «Вест Хэмом», «Ипсвич» в тот же день примет «Фулхэм».