«Манчестер Сити» забил три гола за четыре минуты и разгромил новичка АПЛ
Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Ипсвич» со счетом 4:1 в домашнем матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Гости забили первыми на седьмой минуте — отличился Сэмми Смодич. Но вскоре «Манчестер Сити» забил трижды усилиями Эрлинга Холанда (12 — с пенальти, 16) и Кевина Де Брёйне (14). Завершил разгром Холанд на 88-й минуте.
Лучший бомбардир «Манчестер Сити» Холанд забил в АПЛ всем 23 командам, против которых играл.
В первом туре «Манчестер Сити» победил «Челси» (3:0), «Ипсвич», который вернулся в этом сезоне в АПЛ спустя 22 года, уступил «Ливерпулю» (0:2).
В следующем туре «Манчестер Сити» 31 августа в гостях сыграет с «Вест Хэмом», «Ипсвич» в тот же день примет «Фулхэм».
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